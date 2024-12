Tennis, bufera social su Tsitsipas: guida un'auto a 275 km/h e si riprende col cellulare

Il modo peggiore per terminare un 2024 che sul campo è stato tutt'altro che positivo. Stefanos Tsitsipas chiude un’annata certamente negativa postando sui social un video che ha scatenato una vera e propria bufera in cui si vede il tennista greco guidare la sua Aston Martin alla velocità di 275 km/h in una zona con limite di 100 km/h. Non certo un esempio di perfetta condotta e di lucidità da parte del campione greco e infatti molti suoi follower hanno duramente criticato il comportamento irresponsabile del tennista evidenziando come un atleta del suo calibro dovrebbe dare un esempio migliore, soprattutto considerando la sua influenza sui giovani.