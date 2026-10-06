Tennis, Binaghi: "La salute di Sinner è priorità assoluta, federazione al suo fianco"

Le parole del numero uno della Federtennis: "Lo aspettiamo a braccia aperte"

06 Ott 2026 - 11:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico". Così il presidente della FITP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiuder anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon.

"È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta - ha aggiunto -. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre". 

Leggi anche
Jannik Sinner

Sinner, arrivederci al 2027. Continuerà la terapia al ginocchio: "Devo pensare alla mia carriera"

binaghi
sinner

Tennis

01:20
Sinner torna in campo

Sinner torna in campo

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:08
Djokovic batte Zverev

Djokovic batte Zverev

01:27
Djokovic fatica a Pechino

Djokovic fatica a Pechino

00:56
Nuovo stop per Musetti

Nuovo stop per Musetti

01:19
La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

01:20
Sinner non va in Cina

Sinner non va in Cina

00:17
MCH SINNER ALLA SFILATA DI GUCCI 25/9 MCH

Niente Pechino per Sinner, che si consola assistendo alla sfilata di Gucci

01:36
Sinner, niente ritorno

Sinner, niente ritorno: "Non mi sento al top"

00:43
L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

L'annuncio di Sinner: "Non rientro a Pechino"

01:33
Sinner e Musetti show

Sinner e Musetti show, per ora fuori dal campo

01:39
Musetti non si arrende

Musetti non si arrende

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

01:34
Zverev, sogno da...re

Zverev, sogno da...re

01:20
Sinner torna in campo

Sinner torna in campo

I più visti di Tennis

 Djokovic in finale a Pechino

Atp Pechino, Medvedev colpisce uno spettatore sugli spalti e viene squalificato: Djokovic va in finale

Medvedev e la pallina contro il tifoso: il russo chiede subito scusa FOTO

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

La strategia di Sinner

La strategia di Sinner per restare n° 1

Eterno Djokovic, a Pechino è imbattibile! Zverev si arrende e il numero 1 di Sinner si allontana

Jannik Sinner

Sinner, arrivederci al 2027. Continuerà la terapia al ginocchio: "Devo pensare alla mia carriera"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:39
Singapore: Antonelli punta alla prima vittoria, Hamilton mette nel mirino la quinta
12:34
Russell subisce ancora: penalità power unit, al via dal fondo a Singapore
Giovanni Malagò
12:32
Caso Figc, oggi la Giunta Coni: sarà Malagò a sostituire... Malagò | LIVE
Cristiano Ronaldo 
12:32
Caso CR7, Il retroscena di Piers Morgan: "Ronaldo si è sentito tradito, ha detto 'vaff...' e se n'è andato"
Zverev
12:11
Sinner alza bandiera bianca e Zverev prepara il sorpasso: quando può diventare n.1