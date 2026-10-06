Tennis, Binaghi: "La salute di Sinner è priorità assoluta, federazione al suo fianco"

"La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico". Così il presidente della FITP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiuder anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon.
"È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta - ha aggiunto -. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre".