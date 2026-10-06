Tennis, Binaghi: "La salute di Sinner è priorità assoluta, federazione al suo fianco"

"È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta - ha aggiunto -. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre".