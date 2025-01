Tennis, Australian Open: tutto ok per Berrettini e Paolini, a Musetti il derby italiano

TABELLONE MASCHILE

La giornata degli Australian Open può definirsi estremamente positiva per i colori italiani. Prosegue la corsa di Matteo Berrettini, che supera un avversario tutt'altro che semplice. Cameron Norrie mette in difficoltà l'azzurro nel primo set (perso 7-6) e nelle fasi iniziali del match, poi ha inizio un autentico dominio per il nostro tennista. 6-7, 6-4, 6-1, 6-3 il punteggio di un match dominato e chiuso in 2h56' di gioco, con tanto di "Ora potete dormire" scritto sulla telecamera. Il romano si regala il duello contro Holger Rune (13) che, a differenza sua, ha giocato cinque set e speso grandi energie nervose. Avanti anche Lorenzo Sonego, che ha bisogno di 3h12' per sconfiggere Stan Wawrinka. Il veterano svizzero si gioca tutte le sue carte e sfodera ancora un grande servizio, ma crolla fisicamente nel momento topico del quarto set, quando si trovava in vantaggio: 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 il punteggio che vale il secondo turno a Sonego.