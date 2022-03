Tennis, Berrettini operato alla mano: "L'operazione è andata molto bene"

L'operazione alla mano destra di Matteo Berrettini "è andata molto bene". È stato lo stesso numero 1 del tennis azzurro, sesto nel ranking mondiale, a comunicare direttamente l'esito dell'intervento, necessario dopo il forfait a Miami, in un post su Instagram pubblicato in italiano e in inglese. "Io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero - ha scritto Berrettini su Instagram - Oggi mi sono sottoposto all'operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti".

