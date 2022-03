Tennis, Berrettini rinuncia a Miami: problema alla mano destra. Fognini a Sinner avanti col brivido

TENNIS

Il ligure batte in rimonta il giapponese Taro Daniel, l'altoatesino annulla tre match point e supera il finlandese Ruusuvuori

Da quattro diventano tre gli azzurri in campo al Miami Open, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Per tutti - sorteggiati nella parte bassa del tabellone, quella presidiata da Alexander Zverev - ingresso in gara direttamente al secondo turno in quanto teste di serie. È infatti arrivato il forfait di Matteo Berrettini, n.6 del ranking e 4 del seeding, che ha accusato un problema alla mano destra. Il 25enne romano avrebbe dovuto affrontare l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 20enne di Buenos Aires, n.122 ATP. Al suo posto un lucky loser. Getty Images

Vittoria sofferta per Fabio Fognini all'esordio. L'azzurro, n.34 del ranking e 31 del seeding, ha battuto in rimonta per 6-7(1) 6-2 7-6(5), dopo quasi tre ore di lotta, il giapponese Taro Daniel, n.106 Atp. Al terzo turno dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev, n.7 del ranking e 5 del seeding, e l'australiano Nick Kyrgios, n.102 Atp, in tabellone grazie a una wild card. Avanti con il brivido anche Jannik Sinner. L'altoatesino, n.11 del ranking e 9 del seeding, sconfitto lo scorso anno in finale dal polacco Hurkacz, ha superato con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(8) il finlandese Emil Ruusuvuori, n.71 ATP dopo una battaglia di due ore e quaranta minuti e aver annullato tre match-point. Ora Sinner se la vedrà con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.19 del ranking e 17 del seeding.

Vedi anche Tennis Tennis: problemi agli addominali, Berrettini si ritira ad Acapulco