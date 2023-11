Tennis, Berrettini con gli Azzurri: "Credo nel gruppo, nessuna invidia per Sinner"

TENNIS

Un tifoso speciale a Malaga: "Sono venuto qui per me e per la squadra per prendere energia positiva allenandomi con i ragazzi". Sull'idea di smettere e sul nuovo allenatore...

Davis, l'Italia si scalda: Berrettini tifoso speciale a Malaga























© IPA 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ci sarà anche un tifoso speciale in più a Malaga per l'esordio degli Azzurri del tennis nelle Final Eight di Coppa Davis contro l'Olanda. È Matteo Berrettini, che come accaduto nel primo turno a Bologna ha voluto raggiungere e stare vicino ai compagni in attesa di rientrare a pieno regime nel circuito nel 2024. "Sono venuto qui per me e per la squadra per prendere energia positiva allenandomi con i ragazzi e divertendomi sugli spalti - ha detto Berrettini - Purtroppo non posso stare in campo, ma credo fortemente nel gruppo. Ho parlato con Filippo Volandri, la squadra la vedo bene, con la tensione giusta, la vedo pronta. Direi anche che Jannik è pure discretamente in forma... quindi siamo pronti alla battaglia". "Ho sempre saputo che Sinner avrebbe fatto tutto questo. Non c'è l'invidia, è una questione di sano agonismo".

"Smettere è una cosa che si dice spesso quando si è molto giù. Ci ho pensato seriamente una volta perché vedevo tutto buio - ha proseguito l'azzurro - Per me è stato molto importante fermarmi e prendermi un po' di tempo, il corpo e la mente vanno di pari passo. Il percorso è in fase molto buona. Sono contento, soprattutto perché quando sono in campo sorrido che è una cosa che non mi succedeva purtroppo da parecchi mesi, quindi sono felice. Mi sveglio la mattina felice con la voglia di entrare in campo, di sudare, di mettermi alla prova". Sul nuovo allenatore: "Sto finalizzando, appena avrò organizzato tutto vi farò sapere. Sto prendendo le ultime decisioni, sto considerando cosa è meglio per il mio futuro. Senza Santopadre sicuramente non sarei qui. Se penso a me, giocatore di tennis professionista, penso a me e lui insieme".