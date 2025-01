Tennis, Australian Open: Zverev e Sabalenka avanzano al secondo turno

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Alexander Zverev negli Australian Open, con un'agevole vittoria su Lucas Pouille. Il francese non crea grattacapi a Sasha e si arrende in un paio d'ore col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Ora per lui ci sarà la sfida contro Pablo Martinez, tennista spagnolo che ha approfittato del ritiro di Luciano Darderi: l'azzurro si è arreso per un problema alla spalla nel secondo set, mentre si trovava in svantaggio (6-3, 4-1). Out anche l'altro azzurro che scendeva in campo quest'oggi: Matteo Gigante lotta come un leone contro Humbert (14), ma si arrende col punteggio di 7-6, 7-5, 6-4. Per il francese il duello contro il sorprendente libanese Hady Habib, arrivato dalle qualificazioni fino al secondo turno nonostante il 274° posto nel ranking. Decisamente più complicato il debutto di Casper Ruud (6), che deve sudare sette camicie per sconfiggere Munar: lo spagnolo si arrende solo al quinto set col punteggio di 6-3, 1-6, 7-5, 2-6, 6-1. Il norvegese vince un'autentica battaglia di nervi e aspetta il suo rivale, avanti anche il rientrante Kei Nishikori e Jiri Lehecka (24): Li Tu, tennista di casa, si arrende in quattro set. Netto successo per Machac (26) contro l'indiano Nagal, deve rimontare invece Arthur Fils: il francese, testa di serie numero 20, perde il primo set e sconfigge Virtanen col punteggio di 6-3, 6-7, 4-6, 4-6. Avanti anche Opelka.