Tennis, Australian Open: super rimonta di Sinner, sfiderà Tsitsipas agli ottavi  

L'altoatesino, sotto di due set, batte Fucsovics e si guadagna il match contro l'ellenico: in palio i quarti di finale

© Getty Images Con una super rimonta, Jannik Sinner batte Marton Fucsovics e accede agli ottavi di finale degli Australian Open. L'altoatesino, sotto di due set, parte male ma supera l'ungherese, al quale concede appena tre game negli altri tre parziali trionfando con il punteggio finale di 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0. Adesso, il 21enne di San Candido sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas, che si impone sull'olandese Griekspoor, per un posto nei quarti.

Fucsovics parte subito forte, strappando due volte il servizio all'italiano e chiudendo 6-4, risultato che si ripete nel secondo parziale: dopo un break per parte, l'ungherese passa dal 4-4 al 6-4 che gli regala il doppio vantaggio. A quel punto, però, Sinner cambia completamente registro e, nei successivi tre set, concede appena tre game: il terzo finisce 6-2 dopo due break ma anche un lungo settimo game con quattro palle break annullate.

L'altoatesino pareggia il conto dei set passando dallo 0-2 al 6-2 del quarto parziale e, infine, domina il quinto, chiuso con un netto 6-0 al primo match point. Sinner vola così agli ottavi di finale, dove affronterà Stefanos Tsitsipas, che si impone 6-2, 7-6(5), 6-3 sull'olandese Griekspoor. In palio, i quarti di finale degli Australian Open.