Atletica, Faniel vince sui 10 km della Corsa Internazionale di Oderzo

Eyob Faniel, ex primatista italiano della maratona e della mezza, ha vinto la 28esima edizione maschile della Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica disputata sui 10 km del percorso, con il tempo di 29'20 dopo una volata a tre in cui ha superato l'altro azzurro Ahmed Ouhda accreditato dello stesso crono e il keniano Bonface Njiru, mentre nella prova riservata alle donne successo sui 5 km della slovena Klara Lukan in 15'09, davanti alla britannica Verity Ockenden seconda in 15'39, con le italiane Micol Majori e Federica Del Buono rispettivamente terza e quarta in 15'42 e 15'49.