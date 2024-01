Tennis, Australian Open: Sonego lotta ma passa Alcaraz. Out anche Zeppieri, sorride Paolini

AUSTRALIAN OPEN

Il torinese cede in quattro set al numero 2 al Mondo e saluta Melbourne, così come il romano. La 28enne batte Maria, eliminate Trevisan e Cocciaretto

© Getty Images Niente da fare per Lorenzo Sonego, che saluta gli Australian Open al secondo turno: il torinese lotta ma cede a Carlos Alcaraz che si impone 6-4, 6(3)-7, 6-3, 7-6(3). Abbandona Melbourne anche Giulio Zeppieri, che avanti 2-0 si fa rimontare da Cameron Norrie. Nel tabellone femminile, escono Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, mentre sorride Jasmine Paolini, che supera 6-2, 6-3 la tedesca Tatjana Maria.

TABELLONE MASCHILE

Finisce al secondo turno contro il numero 2 al Mondo l'avventura di Lorenzo Sonego agli Australian Open 2024. Il torinese cede in quattro set allo spagnolo, che ha però bisogno di un tie-break e di 3 ore e 25 minuti di gioco per avere ragione dell'azzurro. Inizio subito in difesa: l'italiano deve annullare tre palle break in due turni di battuta, poi sul 3-3 cede e l'iberico ne approfitta per portarsi in vantaggio. Nel secondo set regna il servizio e, senza nessuna palla break, si arriva al tie dove Sonego vola subito sul 5-1, chiudendo infine sul 7-3. Ma Alcaraz fiuta il pericolo e accelera: il classe 2003, al ritorno in campo, strappa subito il servizio e sale sul 3-0, break fondamentale che gli vale il 6-3 e il secondo vantaggio nel conto dei set. In avvio di quarto, Alcaraz si porta sull'1-0 con battuta a favore e il match sembra già indirizzato, ma Sonego trova il controbreak e l'1-1: non si scappa. Anche in questo caso, è inevitabile il tie-break, ma stavolta a vincerlo è lo spagnolo, che si porta prima sul 3-0, poi sul 6-2, chiudendo 6-4, 6(3)-7, 6-3, 7-6(3) con il secondo match point a disposizione. Al terzo turno, Alcaraz se la vedrà con il cinese Juncheng Shang, che batte in rimonta e in quattro set (2-6, 6-3, 7-5, 6-4) l'indiano Sumit Nagal.

Giulio Zeppieri ripenserà a lungo al suo primo match in un secondo turno degli Australian Open: un peccato, perché il romano saluta Melbourne dopo aver incassato la rimonta di Cameron Norrie, che vince 3-6, 6(4)-7, 6-2, 6-4, 6-4. L'azzurro gioca un'ottima prima parte di gara, strappando il servizio all'inglese nel primo set, vinto 6-3 grazie alla seconda palla break a disposizione, e imponendosi 7-4 al tie-break nel secondo nonostante sprechi un break di vantaggio. Poi la luce si spegne e il numero 22 al Mondo ne approfitta: prima accorcia le distanze dominando il terzo parziale (6-2), poi completa la rimonta con un doppio 6-4 nel quarto e nel quinto. Così, sfuma la possibilità di andare al terzo turno, al quale invece accede Norrie: sfiderà Casper Ruud.

TABELLONE FEMMINILE

Gioie e dolori nel tabellone femminile, dove l'Italia può sorridere per la qualificazione di Jasmine Paolini ma incassa il ko di Martina Trevisan. La 28enne, infatti, si impone nettamente su Tatjana Maria: 6-2, 6-3 alla tedesca, che non impensierisce mai l'azzurra nel primo set e riesce a malapena a strappare un break nel secondo, ma perde per due volte di fila il servizio e alla fine è costretta ad abbandonare Melbourne.

Quello che, purtroppo, deve fare anche la toscana, che saluta dopo un doppio 6-4 subìto da Oceane Dodin: la francese vola immediatamente sul 4-0 e chiude nonostante due set point sul 5-2 falliti, mentre nel secondo decide il break sul 3-3. La toscana ha anche diverse occasioni per rimettere in equilibrio la gara (una palla break sul 5-4 nel primo parziale, due sul 4-3 nel secondo), ma non riesce a ribaltare il match contro la transalpina.

La giornata dell'Italia si chiude con un'altra delusione: l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. La statunitense Emma Navarro rimonta e si impone 4-6, 6-3, 6-3. La 22enne parte forte e si prende il primo set, mentre nel secondo incassa il break e deve fare gli straordinari per non perdere 6-2, ma la sostanza non cambia. Tanti rimpianti per il terzo e decisivo parziale: la classe 2001 vola subito sul 2-0, poi però perde quattro game di fila e spiana la strada al successo dell'americana, che ora affronterà una tra la francese Gracheva e l'ucraina Yastremska.