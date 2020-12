Tennis, Australian Open slitta all' 8 febbraio

TENNIS

L'Australian Open 2021 inizierà l'8 febbraio a causa delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. Il direttore del torneo Craig Tiley ha inviato una nota - visionata da The Age e dal Sydney Morning Herald - ai giocatori delineando le rigide linee guida stabilite dal DHHS (autorità sanitaria australiana), che consentiranno di far disputare in sicurezza il primo torneo stagionale del Grande Slam. I giocatori potranno arrivare in Australia dal 15 gennaio e allenarsi durante la quarantena di 14 giorni, ma solo dopo essere risultati negativi al Covid-19 nel secondo giorno di isolamento. I test si svolgeranno nella camera d'albergo di ogni giocatore.

"Ci è voluto un po', ma la grande notizia è che sembra che saremo in grado di tenere l'Australian Open l'8 febbraio", ha scritto Tiley nella lettera inviata ai giocatori. Pur di organizzare il torneo, Tennis Australia pagherà i voli charter, i costi di quarantena dei giocatori e dell'entourage, i pasti e l'alloggio. Tiley ha anche detto che il torneo pagherà "l'intero montepremi di 71 milioni di dollari".

Strettissime le misure di sicurezza adottate per evitare il contagio. I giocatori - si legge sul Sydney Morning Herald - arriveranno tramite voli charter tra il 15 e il 17 gennaio, ma la quarantena non inizierà fino all'arrivo dell'ultimo giocatore. Una volta che i giocatori risulteranno negativi al Covid-19 dopo il primo giorno di isolamento, potranno allenarsi con un altro giocatore dal secondo al settimo giorno. Dall'ottavo giorno e dopo tre test negativi, gli atleti potranno quindi allenarsi in gruppi fino a quattro. Tutti i giocatori potranno uscire dalle loro stanze d'albergo per un massimo di cinque ore: due ore in campo, due ore in palestra e un'ora per mangiare in loco. Tutti gli spostamenti al di fuori degli hotel saranno limitati al Melbourne Park e all'Albert Reserve Tennis Centre. Secondo il documento, infine, i giocatori potranno portare con se' solo un allenatore quando si allenano.