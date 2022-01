Tennis, Australian Open: ottimo esordio di Nadal, subito out Norrie

TENNIS

Lo spagnolo travolge l'americano Giron e vola al secondo turno, il britannico eliminato da Korda. Osaka ok nel tabellone femminile

Debutto più che positivo agli Australian Open per Rafael Nadal: il maiorchino travolge nettamente l'americano Marcos Giron con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il numero 5 al mondo avanza così al secondo turno, che accoglie anche Hubert Hurkacz e Carlos Alcaraz. Saluta a sorpresa, invece, il numero 12 Atp Norrie, eliminato da Korda. Nel tabellone femminile, sorride Naomi Osaka, che batte con un doppio 6-3 la colombiana Osorio Serrano.

TABELLONE MASCHILE

Nessun problema per Rafael Nadal al debutto negli Australian Open 2022: il maiorchino, infatti, travolge nettamente l'americano Marcos Giron in un match senza storia e chiuso nettamente sul 6-1, 6-4, 6-2, nel quale inoltre il numero 5 al mondo concede appena due palle break senza perdere neanche una volta il servizio. Senza storia il primo set, mentre nel secondo Giron prova a resistere annullando ben quattro set point prima di crollare e salutare al primo turno gli Australian Open. Si aprono le porte del secondo, invece, per Nadal, che trova un ottimo esordio e dà avvio alla sua scalata nel tentativo di aggiudicarsi il suo secondo Slam australiano dopo quello del 2009.



Il primo turno, però, concede anche sorprese: saluta, infatti, il numero 12 al mondo Cameron Norrie, battuto nettamente da Sebastian Korda che si impone con un clamoroso 6-3, 6-0, 6-4. L'americano avanza e si guadagna la sfida a Moutet, che si aggiudica in quattro set (3-6, 6-3, 6-4, 6-3) il derby francese con Pouille. Nessun problema, invece, per Hubert Hurkacz e Carlos Alcaraz: il polacco batte 6-2, 7-6(3), 6(5)-7, 6-3 il bielorusso Egor Gerasimov e si prepara al match contro Mannarino, che batte in cinque set Duckworth. Il baby fenomeno classe 2003, invece, travolge il cileno Tabilo (6-2, 6-2, 6-3). L'iberico affronterà ora Dusan Lajovic: il serbo vince la maratona di cinque set contro l'ungherese Marton Fucsovics, steso 6-3, 4-6, 6-1, 6(6)-7, 6-1. Un match con la possibilità di affrontare Matteo Berrettini al terzo turno.



TABELLONE FEMMINILE

Debutto positivo per Naomi Osaka: la giapponese, numero 14 della classifica Wta, batte la colombiana Maria Camila Osorio Serrano con un doppio 6-3 in poco più di un'ora di gioco. La nipponica si guadagna così il secondo turno, dove affronterà Madison Brengle, che avanza sfruttando il ritiro di Yastremska. Tereza Martincova, invece, batte in due set l'americana Lauren Davis e si guadagna la sfida a Camila Giorgi. Sorride anche Maria Sakkari: la greca batte 6-4, 7-6(2) la tedesca Maria: se la vedrà con la cinese Qinwen Zheng, che batte in tre set Sasnovich. Bene Victoria Azarenka ed Elina Svitolina: la bielorussa travolge con un netto 6-3, 6-1 Panna Udvardy, mentre l'ucraina batte 6-1, 7-6(4) la francese Fiona Ferro. L'avversaria sarà Harmony Tan: la francese rifila un doppio 6-3 a Yulia Putintseva.