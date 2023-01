Tennis, Australian Open: l'avversario di Sinner sarà Tsitsipas, avanza Auger-Aliassime  

AUSTRALIAN OPEN

Il greco batte senza problemi Griekspoor, il canadese supera Cerundolo. Swiatek e Gauff ok nel femminile

© Getty Images L'avversario agli ottavi di finale degli Australian Open di Jannik Sinner sarà Stefanos Tsitsipas: il greco batte senza problemi Griekspoor, travolto con il punteggio di 6-2, 7-6(5), 6-3. Avanza anche Felix Auger-Aliassime: il canadese si impone per 6-1, 3-6, 6-1, 6-4 sull'argentino Cerundolo. Nel tabellone femminile, esagera Iga Swiatek (6-0, 6-1 a Bucsa), Cori Gauff domina il derby statunitense con Bernarda Pera: finisce 6-3, 6-2.

TABELLONE MASCHILE

Tra Jannik Sinner e i quarti di finale degli Australian Open c'è Stefanos Tsitsipas. Il greco supera senza problemi il terzo turno travolgendo in tre set l'olandese Tallon Griekspoor: finisce 6-2, 7-6(5), 6-3 in un match in cui il numero 4 al mondo rischia soltanto in una circostanza: sul 5-6 e servizio a favore, infatti, è costretto ad annullare un set point al numero 63 della classifica Atp, garantendosi il tie-break poi vinto 7-5. Decisivo, infine, il break nel quarto game del terzo set e il definitivo 6-3.

Avanza anche Felix Auger-Aliassime: il canadese si libera senza particolari problemi di Francisco Cerundolo, che riesce anche a strappare un set al classe 2000. Il 6-3 in favore dell'argentino, però, arriva in mezzo a due dirompenti 6-1 del numero 7 al mondo, che chiude la contesa al quarto parziale (6-4). Saluta, invece, il giustiziere di Rafael Nadal: Mackenzie McDonald, infatti, perde nettamente contro il giapponese Toshihito Nishioka, che si impone con il punteggio di 7-6(6), 6-3, 6-2.

TABELLONE FEMMINILE

Esagera la numero 1 al mondo: Iga Swiatek, infatti, concede appena un game alla spagnola Bucsa e domina 6-0, 6-1. La polacca se la vedrà ora con Elena Rybakina: la kazaka supera 6-2, 5-7, 6-2 l'americana Collins. Si qualificano le altre due statunitensi: Cori Gauff domina il derby con Bernarda Pera (6-3, 6-2) e sfiderà ora Jelena Ostapenko (6-3, 6-0 a Kateryna Baindl), mentre Jessica Pegula batte 6-0, 6-2 Marta Kostyuk e si guadagna la sfida a Barbora Krejcikova (6-2, 6-3 ad Anhelina Kalinina): in un colpo tre ucraine salutano gli Australian Open.