Tennis, Australian Open: Kenin regina di Melbourne, Muguruza piegata in tre set

AUSTRALIAN OPEN

Sofia Kenin conquista il torneo femminile dell'Australian Open. La statunitense batte con i parziali di 4-6 6-2 6-2 la spagnola Garbiñe Muguruza. La 21enne è al primo Slam in carriera, vittoria ottenuta con una rimonta autorevole sull'esperta avversaria. Muguruza, dopo aver conquistato il primo set, viene infatti travolta dalla potenza di Kenin, efficace al servizio e nelle soluzioni di gioco per tutto il resto della partita, chiusa in poco più di due ore.

La russa che inseguiva l'America ha trovato la consacrazione in Australia: Sofia Kenin si prende a Melbourne il primo Slam della sua giovanissima carriera. Si tratta di una delle più promettenti del circuito femminile, forse oscurata dall'ascesa di atlete come Naomi Osaka, Ashleigh Barty, già affermate a livello di classifica e da quella di Coco Gauff, appena 15enne ma già in grado di far parlare molto di sé. Non può nulla la rediviva Garbiñe Muguruza, che sarebbe stata la prima tennista in assoluto a vincere uno Slam dopo aver perso 6-0 il primo set del torneo. E dire che la spagnola nativa di Caracas parte bene, con un break conquistato subito (2-1). Kenin annulla quattro palle break a tutto braccio nel settimo game e torna in corsa dopo il doppio fallo di Muguruza (un fardello per la 26enne, che ne commette ben otto, di cui due le costeranno letteralmente il match). La spagnola è però più esperta e abituata a giocare a certi livelli, malgrado un lungo periodo di appannamento, e con un attacco a rete conquista un controbreak poi consolidato da un brutto diritto di Kenin: il primo set va a Muguruza, 6-4.

La spagnola ha sì tre ace all'attivo ma anche accumulato già quattro doppi falli: il 61% di prime in campo non è un grande dato, e quando è costretta alla seconda vince solo il 23% dei punti. Ciononostante, concede solo una palla break mentre Kenin riesce a salvarne sette su nove. Da qui in poi il match cambia volto, Kenin torna in campo più rabbiosa che mai e bombarda il campo di Muguruza con il suo servizio potente e preciso. Il rovescio di Muguruza termina out sulle uniche due palle break concesse nel set: Kenin ringrazia ma merita di restare in corsa, poiché lascia solo tre punti in turno di servizio. I suoi numeri sono molto significativi: 74% di prime in campo, 79% punti vinti con la prima, 100% di punti vinti con la seconda, Muguruza si deve accontentare delle briciole in risposta. Normale che il secondo set finisca 6-2, esattamente come il terzo. Ma nell'ultimo parziale la gara gira sul 2-2: Kenin manda un dritto comodissimo in rete avendo tutto il campo a disposizione e deve salvare tre palle break. È la svolta. Seguono cinque punti consecutivi della statunitense, che non si lascia scappare più un game. Muguruza perde i successivi due turni di servizio con altrettanti doppi falli e Kenin diventa regina di Melbourne.