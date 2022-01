Tennis, Australian Open: Barty-Collins è la finale femminile

A MELBOURNE

La padrona di casa e numero 1 al mondo travolge in due set Keys: affronterà l'americana, che batte la polacca Swiatek

Saranno Ashleigh Barty e Danielle Collins a giocarsi gli Australian Open 2022 tra le donne. A Melbourne, la padrona di casa travolge con un netto 6-1, 6-3 Madison Keys in un match perfetto e con sole due palle break concesse. La numero 1 al mondo, in finale, se la vedrà con l'americana, che a sorpresa si libera della polacca Iga Swiatek con il punteggio di 6-4, 6-1 e per la prima volta in carriera raggiunge l'atto conclusivo di uno Slam.

Per la prima volta dal 1978, quando fu Christine O'Neil a trionfare su Betsy Nagelsen, la finale degli Australian Open vedrà giocare una padrona di casa. Ashleigh Barty, infatti, interrompe un digiuno lungo 44 anni e vola all'atto conclusivo del primo Slam del 2022 battendo nettamente in due set Madison Keys, che dopo tanti passaggi del turno a sorpresa si ferma quasi sul più bello. La numero 1 al mondo stende l'americana, capace di eliminare la quarta e la sesta della classifica Wta (Barbora Krejcikova e Paula Badosa Gibert), con un netto 6-1, 6-3, in cui ci sono davvero poche sbavature. Barty domina il primo set, concede solo una palla break, puntualmente annullata, e strappa per tre volte il servizio alla statunitense, chiudendo il primo parziale sul 6-1. Poco da fare anche nel secondo: l'australiana evita di cedere il turno in battuta sul 2-2 e, anzi, passa al 5-2 approfittando della terza palla break a disposizione. A quel punto, Keys non fa più resistenza: finisce 6-1, 6-3, con Ashleigh Barty che chiude al primo match point e vola in finale, la sua terza in uno Slam dopo quelle (vinte) del Roland Garros 2019 e di Wimbledon 2021.

Ad affrontare, nell'atto conclusivo di Melbourne, la numero 1 al mondo sarà un'altra americana: Danielle Collins, trentesima della classifica Wta prima di una lunga cavalcata resa ancora più preziosa dal successo in semifinale su Iga Swiatek. La polacca non riesce mai ad entrare in gara e saluta con un 6-4, 6-1 senza repliche. Nel primo set, la numero 9 al mondo incassa un doppio break, con Collins che vola subito sul 4-0. Pur recuperandone uno, e annullando tre set point, Swiatek non può nulla quando la statunitense serve per portarsi in vantaggio: 6-4. Nel secondo, non c'è storia: la polacca perde per altre tre volte il turno in battuta e incassa un pesantissimo 6-1, quello che regala la prima finale Slam in carriera a Danielle Collins. Nella finale di Melbourne, si ritroverà davanti la numero 1 al mondo e un pubblico tutto in favore della padrona di casa: all'americana servirà l'ennesima impresa di questi suoi Australian Open.