Tennis, Australian Open: avanzano Zeppieri, Cocciaretto e Trevisan. Out Giorgi  

AUSTRALIAN OPEN

Il classe 2001 batte in quattro set Lajovic, la 22enne e la toscana eliminano Sun e Zarazua. La maceratese saluta contro Azarenka

© Getty Images Grande soddisfazione per Alessio Zeppieri agli Australian Open: il classe 2001 si impone in quattro set su Dusan Lajovic. Finisce 6-3, 3-6, 6-3, 7-6(3) per il romano, che ora affronterà Norrie. Bene anche Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan nel tabellone femminile: battute la cinese Sun (6-1, 7-5) e la messicana Zarazua (4-6, 6-4, 6-2). Non riesce l'impresa, invece, a Camila Giorgi, eliminata da Victoria Azarenka (6-1, 4-6, 6-3).

TABELLONE MASCHILE

Grande soddisfazione per Alessio Zeppieri, che vince al debutto agli Australian Open: servono quattro set per eliminare Dusan Lajovic. La sfida inizia subito nel migliore dei modi per il classe 2001, che si prende il primo set (6-3) grazie ad un break in avvio, poi basta annullare la palla break in favore del serbo per chiudere il primo parziale. Il conto dei set, però, torna in equilibrio grazie ancora ad un 6-3, stavolta in favore del numero 51 al Mondo, che rimette tutto in parità. Non fa eccezione il terzo, terminato nuovamente 6-3 in favore dell'italiano che, come in avvio, parte forte (3-0) e si riporta in vantaggio. Il quarto e ultimo parziale si decide al tie-break, con il romano bravo a rimontare da 1-3 nel conto dei game e ad imporsi 7-3. Ora, la sfida a Cameron Norrie, ma questo è già un ottimo risultato per Zeppieri, che sogna la top 100 del ranking.

TABELLONE FEMMINILE

Ottime notizie anche dal tabellone femminile, dove arrivano le qualificazioni di Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. La classe 2001 di Ancona domina il match contro Lulu Sun: netto il 6-1, 7-5 con il quale la 22enne si impone sulla cinese. Adesso, la sfida all'americana Emma Navarro. La toscana, invece, deve soffrire e rimontare in quasi tre ore di gioco per poter eliminare la messicana Renata Zarazua, numero 97 della classifica Wta, che conquista il primo set poi cede. Finisce 4-6, 6-4, 6-2 in favore dell'azzurra, che parte a rilento, poi pareggia i conti e domina nel parziale decisivo. Al secondo turno ci sarà la francese Oceane Dodin.

L'Italia incassa però anche un'eliminazione, quella di Camila Giorgi che lotta ma perde in tre set contro Victoria Azarenka: finisce 6-1, 4-6, 6-3 in favore della russa, che domina il primo parziale. La maceratese ha un sussulto d'orgoglio quando riesce a pareggiare i conti con il 6-4 del secondo set, anche se serve un game piuttosto lungo per poter rimandare tutto al terzo. Dove, purtroppo, non c'è storia: Giorgi riesce ad annullare subito due palle break, poi cede alla numero 22 della classifica Wta, che strappa il servizio sul 2-1 e non si guarda più indietro.