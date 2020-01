Tennis, Australian Open: Andreas Seppi cade al quinto set con Wawrinka, la Giorgi elimina la Kuznetsova

AUSTRALIAN OPEN

Finisce al secondo turno l'avventura di Andreas Seppi agli Australian Open. L'azzurro, numero 85 del ranking mondiale, è stato sconfitto dallo svizzero Stan Wawrinka, numero 15 del mondo, che al termine di un match combattuto fino all’ultimo scambio si è imposto per 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4 in tre ore e 41 minuti. La numero 102 del ranking Camila Giorgi archivia la partita contro Svetlana Kuznetsova (53) in un’ora e quattro minuti, 6-3 6-1. Nel prossimo turno l’italiana sfiderà Angelique Kerber.

Andreas Seppi gioca una partita di grande applicazione ma si scompone nel momento decisivo e Stan Wawrinka vince in cinque set 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4 in tre ore e 41 minuti. Nel primo set il 35enne bolzanino gioca con convinzione e fa due break all’avversario. Il nervosismo del numero 15 al mondo, messo in difficoltà dall’italiano, è evidente e Wawrinka deve scaricare la sua rabbia sull’incolpevole racchetta. Il primo set se lo aggiudica Seppi 6-4, break decisivo sul 5-4 per Seppi contro il 34enne di Losanna che subisce i primi due break del suo torneo. Nel secondo set anche Seppi inizia a esibire qualche imprecisione ma Wawrinka si innervosisce e discute con l’arbitro di sedia. Seppi continua a sfruttare tutte le chances che lo svizzero gli concede, fa ancora una volta il break sul 5-4 ma un doppio fallo rallenta leggermente il suo ritmo. L’italiano si scompone e Wawrinka fa il contro break, cinque pari. Seppi perde il servizio per la prima volta dal secondo game della partita. Lo svizzero inizia a condurre gli scambi con autorità e si prende il secondo set 7-5. La partita cambia, in Wawrinka non c’è traccia dell’isteria iniziale. Break dello svizzero per il 4-2, che con il servizio vincente si prende il terzo set 6-3. Seppi non molla, dopo aver annullato quattro palle break tiene il servizio ed è avanti 4-3 nel quarto set, poi 5-3. Il punto finale del 6-3 è un ace del bolzanino che porta gli sfidanti al quinto set. Lo scambio più duro della partita regala il break a Seppi, palla in rete dello svizzero e 4-3. Arriva subito il contro break, un quattro pari fulminante. Sul 5-4 Wawrinka non si fa impaurire dal servizio di Seppi, troppo fermo sulle gambe. È match point, lo svizzero conduce lo scambio e passa il turno.

Camila Giorgi in un’ora e quattro minuti si prende con forza due set 6-3 6-1 e passa il turno contro la russa Svetlana Kuznetsova. La russa subisce il break sull’1-0, dopo l’inizio esitante si trova sotto 2-0 ma poi trova due break per portarsi avanti 5-3. Troppi errori per l’avversaria che con una palla lunga regala il 6-3 alla 28enne di Macerata. La russa smarrisce subito il servizio nel primo game del secondo set, il secondo break del set lo subisce ancora la russa e la Giorgi si ritrova avanti 4-1, poi 5-1. La Kuznetsova riesce ad annullare tre match point per andare ai vantaggi sul 5-1, l’italiana non si arrende e va a prendersi il match 6-3 6-1. L’italiana in questa partita ha controllato gli scambi con autorevolezza, nel prossimo turno sfiderà Angelique Kerber e sarà molto probabilmente costretta a rischiare di più se vorrà superare l’ostica avversaria.