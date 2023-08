Tennis, Atp Toronto: Sinner regola Monfils e vola in semifinale  

TENNIS

L'altoatesino supera il francese in tre set: a sorpresa sfiderà Paul e non Alcaraz. "Partita durissima, sono felice"

© Getty Images Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp di Toronto. Sul cemento canadese, l'altoatesino si impone 6-4, 4-6, 6-3 sul francese Gael Monfils. A sorpresa, tuttavia, nella notte tra sabato e domenica non se la vedrà con il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, ma con Tommy Paul, che elimina in tre set lo spagnolo. Per il 21enne di San Candido, visto anche il ko di Medvedev, c'è la ghiotta occasione di vincere il primo Masters 1000 in carriera.

Adesso Sinner è ulteriormente autorizzato a sognare: la vittoria in tre set (6-4, 4-6, 6-3) su Gael Monfils a Toronto non spalanca solo le porte della semifinale, ma dà all'altoatesino l'occasione di restare in corsa per il suo primo Masters 1000 in carriera. E, visti gli avversari rimasti nel torneo, è il netto favorito.

Contro il francese, capace di eliminare in due set Tsitsipas al secondo turno, Sinner, che arriva al match riposato visto il forfait di Murray agli ottavi, è inoltre cinico: in tutto il match ha quattro palle break a disposizione, sfruttandone tre. La prima, che poi è l'unica del primo set, arriva proprio sul finire del parziale: da 30-30, l'altoatesino trova i due punti consecutivi che gli consentono di strappare il servizio e chiudere sul 6-4. La seconda, invece, gli regala il momentaneo 3-1, tuttavia il transalpino non solo recupera (3-3), ma al nono game trova anche il break che gli permette di pareggiare i conti con un altro 6-4.

Il terzo e ultimo parziale, invece, si decide al quarto game: Sinner passa dall'1-1 al 4-1 dopo la seconda palla break, chiudendo infine sul 6-3 al secondo match point a disposizione. Adesso, l'altoatesino giocherà nella notte tra sabato e domenica, ma non scenderà in campo contro Carlos Alcaraz. Il suo avversario, infatti, sarà Tommy Paul, che in tre set elimina il numero uno al mondo. E, visto il ko di Medvedev con de Minaur, è ora la migliore testa di serie rimasta nel tabellone: il suo regalo di compleanno (16 agosto) potrebbe davvero essere il primo Masters 1000 in carriera.

"PARTITA DURISSIMA, SONO FELICE"

"E' stata una partita durissima. E' bastato che nel secondo set commettessi un paio di errori gratuiti e Gael ha immediatamente alzato il livello del suo tennis. Nel terzo set ho cercato di giocare in modo più pulito, cercando di attenermi alla mia tattica e questo mi ha permesso di vincere. Sono molto felice e contento della prestazione e della tenuta", ha detto Sinner.