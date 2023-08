TENNIS

Nel Master 1000 canadese arriva il forfait del britannico per un problema fisico: Jannik avanza senza giocare

© ipp Massimo risultato e nessuno sforzo per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Toronto. L’altoatesino avanza nel tabellone, accedendo ai quarti di finale senza nemmeno giocare la sua sfida con Andy Murray. Il britannico scende in campo in tuta soltanto per annunciare il suo ritiro (problema addominale), con l’altoatesino che quindi avanza per walk over. Il prossimo avversario di Sinner ai quarti di finale è il francese Gael Monfils.

"Non riesco a giocare questa sera - ha detto il 36enne Murray in un breve intervento in campo salutando i tifosi sugli spalti -. Mi sento di aver deluso il pubblico. Raramente mi sono trovato in una situazione simile nella mia carriera. Mi sento malissimo, è uno schifo". Sinner diventa quindi il secondo italiano (il primo è stato Fabio Fognini) dal 1990 a oggi a qualificarsi per i quarti di finale all'Open del Canada. Ora dovrà vedersela con Monfils, 37 anni a settembre. Tra i due ci sono quattro precedenti, tre a favore dell'azzuro e uno del transalpino.

