Tennis, Atp Toronto: Musetti lotta ma cede a Medvedev

TENNIS

Il russo si impone con un doppio 6-4 e vola ai quarti di finale

© Getty Images Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Toronto. Il carrarese, infatti, cede a Daniil Medvedev, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-4. Il classe 2002 perde il primo set e nel secondo riesce a reagire al primo break del numero 3 al mondo, che sul 3-3 strappa nuovamente il servizio e piazza l'allungo decisivo. Il russo attende uno tra l'americano Taylor Fritz e l'australiano Alex de Minaur.

Non riesce l'impresa a Lorenzo Musetti, che lotta ma saluta agli ottavi di finale il Masters 1000 di Toronto. Il carrarese cede ad uno specialista del cemento come Daniil Medvedev, che con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco elimina il classe 2002 e vola ai quarti, dove affronterà Taylor Fritz o Alex de Minaur. La prima parte del match è equilibrata, con sei game senza palle break. Le prime due arrivano però in favore del russo, che al secondo tentativo sale sul 5-3 per poi chiudere sul 6-4 il parziale d'apertura.

Il secondo set si chiude con lo stesso punteggio, ma Musetti lotta reagendo ad un primo break di Medvedev. Il russo sale sul 3-1, ma subisce l'aggancio del carrarese, che si procura le prime palle break e realizza la seconda: 3-3. Nel game successivo, però, ecco la risposta del numero 3 al mondo, che vince nuovamente il turno al servizio e passa prima sul 4-3, poi sul 5-3 rimontando da 0-30 in favore del classe 2002. Così, al momento di servire per il passaggio del turno, Medvedev non sbaglia e chiude sul 6-4, 6-4. Saluta con qualche rimpianto Lorenzo Musetti: un eventuale doppio break nel secondo set avrebbe potuto prolungare ulteriormente la sfida e, magari, regalare il terzo parziale al 21enne.

