Tennis, Atp Rotterdam: Musetti affonda, Griekspoor lo elimina nel primo turno

TENNIS

Il toscano vince agevolmente il primo set, poi sbaglia troppo e perde il controllo della sfida: doppio ko al tiebreak e sconfitta per 3-6, 7-6, 7-6 in 2h56' di gioco

© Getty Images Si interrompe dopo un solo match l'avventura di Lorenzo Musetti nell'Atp 500 di Rotterdam, che vedrà in gara anche Jannik Sinner (1). Il toscano, numero 26 al mondo, viene sconfitto in 2h56' di gioco dall'olandese Tallon Griekspoor. Quest'ultimo perde nettamente il primo set e poi trionfa due volte al tiebreak, con un grande servizio e grande coraggio: 3-6, 7-6, 7-6 il punteggio a favore del padrone di casa. Nuovo stop per Muso nel 2024.

Lorenzo Musetti continua a non trovare pace in un 2024 complicato, che rischia di fargli perdere posizioni preziose nel ranking Atp. Il toscano esce subito di scena nell'Atp 500 di Rotterdam, venendo sconfitto in tre set e in rimonta dall'olandese Tallon Griekspoor, numero 29 al mondo: 3-6, 7-6, 7-6 il punteggio in 2h56' di gioco. Nel primo set, è l'azzurro a spezzare l'equilibrio iniziale approfittando dei regali a rete del rivale: il toscano vola sul 3-1 soffiando il servizio all'oranje e allunga sul 5-2, prima di vedersi annullare quattro match point. Griekspoor lo porta sul 5-3 e cede solo nel gioco seguente, con un primo set rapido e un 6-3 meritato per Musetti. Nel secondo parziale regna un totale ed assoluto equilibrio, col servizio a farla da padrone: si susseguono game vinti e dominati dall'una e dell'altra parte, con l'olandese molto più reattivo ed efficace. Griekspoor trova un potenziale momento decisivo quando si porta sul 5-4 e costringe l'avversario a servire per restare nel set, ma Muso pareggia: lo scenario si ripete nei giochi seguenti e si arriva al tiebreak, che è ricco di colpi di scena.

Musetti sembra porterlo chiude quando si porta sul 2-0 e sul 4-2, ma viene raggiunto e superato: l'azzurro annulla il vantaggio dell'oranje sul 7-7, poi crolla col punteggio di 9-7. Si ristabilisce così la parità nei set e l'avvio del gioco decisivo è impetuoso per il carrarino, che vola subito sul 3-0 e sembra poterla chiudere, ma poi subisce un altro stop nel suo gioco: Griekspoor approfitta della sua discontinuità e ristabilisce la parità sul 4-4, per poi cedere nel gioco seguente. Questa volta è lui a servire per restare nel match e, con tre ace consecutivi, è 5-5. Lo scenario si ripete ed è tiebreak, questa volta senza storia: Musetti va in tilt e, nonostante la flebile reazione dopo il 3-0 iniziale, viene nettamente sconfitto col punteggio di 7-3. Avanza, come nell'unico precedente tra i due (qualificazioni degli Australian Open 2020), l'olandese Griekspoor: sarà lui a sfidare Hurkacz (4) o Lehecka.



