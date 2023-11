Tennis, Atp Parigi-Bercy: trionfa Djokovic, Dimitrov battuto in due set

© Getty Images

Altro successo per Novak Djokovic nel Masters 1000 di Parigi-Bercy: il serbo vince il suo quarantesimo titolo mille battendo in finale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e trentanove minuti di gioco. Basta un break al serbo per aggiudicarsi il primo set, poi il bulgaro crolla nel finale del secondo parziale. Sesto successo stagionale per Nole, che ora punta le Atp Finals di Torino e le finali della Coppa Davis.