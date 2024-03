Tennis, ATP Miami: Musetti vola agli ottavi, ora c'è Alcaraz

masters 1000

L'azzurro ha superato l'americano per 6-4, 7-6 e nel prossimo turno se la vedrà col numero 2 del mondo: "Il mio match più bello"

© ipp Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. L'azzurro ha battuto l'americano Ben Shelton per 6-4 7-6, raggiungendo tra i migliori 16 del torneo i connazionali Jannik Sinner e Matteo Arnaldi. Ora Musetti affronterà il numero 2 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha superato per 6-2, 6-4 il francese Gael Monfils.

Se Lorenzo Musetti non gioca la partita perfetta, poco ci manca: in ogni caso, il carrarese batte in due set l'americano Ben Shelton e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Di fronte ad un pubblico quasi tutto in favore del padrone di casa, il 24enne si impone 6-4, 7-6(5) e lo fa con una grande prestazione caratterizzata da un solidissimo servizio. Nel corso della gara, infatti, perde soltanto una volta il turno in battuta: all'alba del secondo set. In avvio, invece, mette sotto pressione Shelton che concede due palle break: la prima vale il 4-2 poi convertito nel 6-4 del primo parziale. Da 0-2, poi, Musetti riesce a recuperare tornando sul 4-4 e avendo addirittura ben cinque palle break per completare la rimonta già prima del 6-6, ma Shelton si salva e le annulla tutte tenendo il servizio. Si va allora al tie-break e risultano decisivi i tre punti consecutivi conquistati da Lorenzo Musetti, che passa dal 4-5 al 7-5 chiudendo i conti. Adesso, però, ci sarà la sfida più dura: dovrà infatti vedersela con Carlos Alcaraz. Il colpaccio e il favore a Sinner nella corsa alla posizione numero 2 del ranking Atp, tuttavia, sono possibili. Con il carrarese, sono ben tre gli italiani rimasti in corsa nel tabellone maschile a Miami.

"E' il match più bello degli ultimi mesi sento di aver fatto tutto bene e di aver ritrovato il vero Lorenzo in campo, a livello di maturità, di scelte, di fisicità. Mi sentivo bene e ho contrastato un giocatore che per caratteristiche è forse il prototipo di giocatore che a me non piace. Me la sono goduta, ho fatto pochi gratuiti, poche scelte sbagliate, mi sono divertito", ha detto Musetti.

"L'atteggiamento e il carisma di oggi - ha aggiunto - mi hanno permesso di vincere il match contro un giocatore pericoloso. Alcaraz? Giocheremo in condizioni diverse rispetto al passato. Lui sta giocando bene e dopo la vittoria di Indian Wells ha ritrovato fiducia. Non sarà facile, credo che affrontarlo in questo momento sia la sfida più eccitante del tennis. Lui e Jannik stanno governando il nostro sport, pero' sono contento di confrontarmi con lui per vedere se saprò fare uno step in più. Sta bene fisicamente ma anche io sono nel miglior periodo degli ultimi mesi, diciamo che è il momento migliore per affrontarlo".