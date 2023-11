Tennis, ATP Finals: Sinner vince all'esordio, battuto Tsitsipas con un doppio 6-4

TENNIS

L'azzurro batte il greco numero 6 del ranking nel primo match del gruppo verde

ATP Finals: le foto di Sinner-Tsitsipas



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Esordio vincente per Jannik Sinner, numero 4 del ranking mondiale, alle Nitto Atp Finals di tennis a Torino. Nella partita inaugurale del gruppo verde l'altoatesino ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas (numero 6 Atp) con un doppio 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Sinner controlla gran parte dell'incontro e mette in campo un ottimo tennis e una risposta di livello altissimo, oltre a un incredibile servizio.

Jannik Sinner inizia il suo cammino alle Atp Finals 2023 di Torino contro il greco Stefanos Tsitsipas, per l'incontro valido per la prima giornata del gruppo verde. Si gioca agevolmente sul servizio fino al quinto game, quando l'italiano ottiene la prima palla break della partita e ruba il servizio all'avversario, complici due errori consecutivi del greco. Tsitsipas cerca il controbreak nel gioco successivo, ma con tre ace consecutivi l'altoatesino si porta sul 4-2. Si resta poi sul turno di battuta fino alla fine del set, che Jannik chiude 6-4 alla seconda chance disponibile dopo 39 minuti ed un ottimo tennis, specie nel gioco da fondocampo. Si rientra in campo e Sinner costringe subito il numero 6 del mondo ai vantaggi, trovando il break alla prima occasione disponibile dopo aver annullato più volte l’1-0 allo sfidante grazie soprattutto a un altissimo livello in risposta. L'inerzia sembra passare definitivamente nelle mani dell'italiano, che si crea tre palle consecutive per il 3-0 prima di essere rimontato nel game dal greco. L’episodio non scalfisce però la costanza del classe 2001, che gestisce e mantiene il proprio servizio fino alla fine dell’incontro (chiuso con un altro 6-4 alla prima palla match) e si porta a casa in un’ora e venticinque minuti una fondamentale vittoria nel girone.

PRIMO SET: 6-4 SINNER

Tsitsipas tiene il servizio a zero, lo imita Sinner nel secondo game: 1-1. I due contendenti tengono il servizio (2-2) poi Sinner strappa il break 3-2. Volée vincente del greco e si va sul 15-15, ace di Sinner che riprende lo svantaggio: 30-30. Sinner va a segno con la prima 40-30 poi altro ace e 4-2. Tsitsipas gioca il dritto in contropiede ma sbaglia: 15-0 Sinner, Tsitsipas risponde poi l'altoatesino. Sinner a rete: il greco accorcia 4-3. Punto di Sinner dopo uno scambio prolungato poi quarto ace dell'incontro: 30-0. Con il quinto ace Sinner chiude il set a zero: 5-3. Miracolo di Sinner ma Tsitsipas va a punto poi 30-0, errore del greco e 30-15. Tsitsipas chiude: 5-4. Dopo il cambio di campo, Sinner al servizio.Tsitsipas sulla linea, Sinner sorpreso: 0-15. Rovescio anticipato lungolinea di Sinner e 15-15. Nastro Tsitsipas e fuori: 30-15. Brutto errore per l'azzurro: 30-30. Sistema tutto con una buona prima: 40-30 e primo set point. Tsitsipas lo annulla: 40-40. Servizio e dritto Sinner, altro set point. In rete il rovescio di Tsitsipas: Sinner porta a casa il primo set in 39': 6-4.

SECONDO SET: 6-4 SINNER

Comincia bene Sinner, che poi manda lungo sul servizio di Tsitsipas: 15-15. Fuori Sinner dopo un lungo scambio: 30-15 Tsitsipas, che poi manda in rete di rovescio: 30-30. 40-30 del greco su risposta sbagliata dell'azzurro, che poi pareggia i conti 40-40. Vantaggio del greco, che poi commette un altro errore in rovescio. Ancora parità. Sinner male sul servizio: 40-30 Tsitsipas poi risposta pazzesca di Sinner sul servizio: 40-40. Vantaggio Sinner e palla break per l'azzurro. Tsitsipas manda in rete il diagonale, l'azzurro strappa il break: 1-0 Sinner. Errore Tsitsipas sul dritto: 15-0. Sesto ace del match e Sinner va sul 40-0. Ottimo pallonetto dell'azzurro e 2-0. Ancora un errore di rovescio del greco: 30-0 Sinner. Buona prima potente: 15-40, Tsitsipas accorcia ancora: 30-40. Annullate tre palle break: 40-40. Doppio ace Tsitsipas e il game si chiude: 2-1. Grande bello scambio, che Sinner chiude sul 15-10. Poi altro ace: 30-0. Risposta sbagliata di Tsitsipas sul servizio Sinner: 40-0. Errore dell'azzurro che poi porta a casa un altro game senza storia: 3-1. Scambio da fondo campo e 15-15. Sbaglia il rovescio incrociato Sinner: 40-15 Tsitsipas, che poi chiude il game: 3-2. Sinner. Doppio fallo per Sinner, il primo dell'incontro: 40-15. Poi punto vincente: 4-2 Sinner. Fuori di pochissimo la risposta di Sinner: 15-0 Tsitsipas. Sinner chiede il challenge ma punto del greco confermato: 30-0. Sinner a rete poi sesto ace di Tsitsipas: si va al cambio di cambio con Sinner avanti 4-3. Sinner va sul 30-0 facile poi sbaglia su una palla corta: 30-15. Sinner si apre il campo poi chiude, ottavo ace di giornata e va sul 5-3. Buono il dritto incrociato del greco e 40-15. Errore di dritto: 40-30. Tsitsipas chiude: 5-4 Sinner. Al cambio di campo l'altoatesino, che non ha ancora concesso una palla break, serve per il match. Pronti via e 15-0 poi doppio fallo Sinner: 15-15. Altra buona prima: 30-15. Due match point per Sinner: vittoria dell'azzurro con un doppio 6-4.