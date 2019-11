Tennis, Atp Finals: Nadal batte Tsitsipas e continua a sperare

TENNIS

Rafael Nadal è ancora vivo. Il mancino di Manacor vince in rimonta 6-7, 6-4, 7-5 contro Stefanos Ttitsipas in due ore e 52 minuti e rimane così ancora in corsa per le semifinali delle Atp Finals 2019 di Londra. Dopo il primo set conquistato dal greco (già qualificato), il numero 1 al mondo replica colpo su colpo e ribalta a proprio favore il match contro un avversario che dimostra comunque di essere in ottima forma. Stasera Medveded incontra Zverev: con una vittoria di quest’ultimo, Nadal sarebbe eliminato. Nadal-Tsitsipas: che battaglia Getty Images

Il suo dovere lo ha compiuto nel tardo pomeriggio per potere sperare di accedere alle semifinali di Londra. Rafael Nadal batte in rimonta Stefanos Ttitsipas al termine di uno splendido match durato quasi tre ore. Il primo set dura 58 minuti e se lo aggiudica un perfetto tennista greco, già qualificato alle semifinali e con una prestazione in linea con i giorni precedenti. Il numero 1 del mondo sembra in condizioni leggermente migliori rispetto alla partita di mercoledì, ma nonostante questo Tsitsipas gestisce bene gli attacchi sul rovescio, aiutato certamente anche dalla superficie che impedisce traiettorie molto alte alla palla. Il tie-break è inevitabile: inizialmente entrambi si restituiscono diversi errori, ma lo spagnolo ne commette più gratuiti in manovra. L’ultimo (un rovescio a rete) è quello che rompe la parità. Sul 5-4, il 21enne di Atene ringrazia e tiene con sicurezza la battuta, firmando il primo parziale con l’ace finale per il 7-4.

Nel secondo set Nadal aumenta la pressione dal 2-3 in poi e risponde con maggiore profondità. Il dentro o fuori lo spinge a tentare il tutto per tutto allungando la traiettoria dei colpi, fattore che porta il match dalla sua parte. Il break arriva nel nono game, quando il greco subisce la rimonta da 30-15. Gira tutto nel penultimo punto, probabilmente il più intenso e di qualità del match, che Nadal chiude con lo smash; scena che si ripete alla fine del game successivo, quello che consegna al 33enne di Manacor il secondo set, per 6-4. Nel terzo set la qualità si fa ancora superiore: Tsitsipas fa sempre molta fatica a tenere i suoi servizi, ma alla fine riesce sempre a cavarsela nonostante quattro palle break per Nadal. Il game vinto a zero del 5-4 è solo però un temporaneo sospiro di sollievo, perché nell’undicesimo game il greco rimette in partita Nadal dal 30-0 ed è costretto alla resa finale. Il numero 1 al mondo mette prima sulla riga un dritto in corsa da lontanissimo e poi costringe a un errore a rete l’avversario. Dopo 2 ore e 52 Nadal tiene la battuta per chiudere 6-7(4), 6-4, 7-5 un’altra spettacolare rimonta, ottenuta grazie alla verticalizzazione e al gioco di rete.