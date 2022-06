Tennis, Atp 250 Stoccarda: Berrettini batte Sonego e vola in semifinale

TENNIS

Successo in rimonta per il romano, che domani affronterà il tedesco Otte: 3-6, 6-3, 6-4 contro il torinese

Il derby tutto italiano, nel match valido per i quarti di finale dell’Atp 250 di Stoccarda, vede Matteo Berrettini avere la meglio contro Lorenzo Sonego. Il romano vola alla semifinale tedesca dopo avere battuto il torinese 3-6, 6-3, 6-4 e domani incontrerà il padrone di casa Oscar Otte. Il piemontese si aggiudica primo set, dimostrando maggiore lucidità ed efficacia. Il numero 10 del mondo, però, recupera e vince poi anche il terzo parziale. Tennis, Berrettini batte Sonego a Stoccarda















Matteo Berrettini sale di livello con il passare dei minuti e approda alle semifinali dell’Atp 250 di Stoccarda. Dopo un primo set in cui pare poco mobile e lucido, il tennista romano ritrova man mano contro Lorenzo Sonego le proprie armi principali: ovvero il servizio ed il dritto. Applausi per comunque per il torinese, che esce dal campo dopo avere dato tutto come sempre. Per Berrettini, al rientro dopo quasi tre mesi di stop, si tratta della quinta semifinale raggiunta in carriera sull’erba. La seconda dell’anno dopo quella persa contro Nadal agli Australian Open.

È il piemontese, pur sfavorito per classifica, a partire molto bene. Nel sesto game arriva così il break, che decide il primo set a proprio favore. Sonego ricomincia in maniera aggressiva anche nel secondo parziale: con una splendida volée in tuffo alla Becker strappa applausi. Tuttavia Berrettini, con il passare del tempo, acquisisce fiducia, convinzione e soprattutto colpi e nel quarto gioco ottiene il break, che lo porta sul 3-1, che diventa poi 5-3. Quando serve per mettere in parità l’incontro, Berrettini fronteggia due palle break; le cancella e si impone 6-3. Il trend è dalla parte del numero 10 del mondo, che nel terzo set si mette subito avanti: break nel terzo game e 6-4 conclusivo. 68% di prime per Berrettini, che ne trasforma in punto il 72%. 7 gli ace del romano, che salva sei delle sette palle break offerte nel match. Domani sfiderà il tedesco Oscar Otte, il quale oggi non è sceso in campo usufruendo del forfait del francese Bonzi.