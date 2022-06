Tennis, ansia per Nadal: in stampelle dopo la vittoria a Parigi

Dopo aver vinto la 14a finale su 14 al Roland Garros, Rafa Nadal ha avuto bisogno delle stampelle per tornare a casa. Il mancino di Manacor è stato ripreso dalle telecamere di 'La Sexta' a Barcellona dopo una visita con il dottor Cotorro per trovare un rimedio al piede sinistro dolorante. Il campione spagnolo, visibilmente in difficoltà, si e' comunque concesso a degli autografi per i fan che lo attendevano. Nadal non ha ancora annunciato se partecipera' a Wimbledon, al via il prossimo 27 giugno.