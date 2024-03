Tennis, Alcaraz esalta Sinner: "Ora è il migliore al mondo"

"Non so come affronterò la partita. Jannik è il miglior giocatore al mondo adesso, non c'è dubbio". Parola di Carlos Alcaraz dopo aver battuto Zverev e conquistato la semifinale con Sinner, che oltre a valere la finale di Indian Wells metterà in palio il posto di numero due nel ranking Atp. "Sta giocando in modo incredibile - ha aggiunto lo spagnolo - non ha ancora perso quest'anno, mi piace molto vederlo. Sarà una partita davvero difficile, una grande sfida per me. Dovrò cercare di cambiare qualcosa".