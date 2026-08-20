TENNIS

Tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo: lo spagnolo agli Us Open

Con un messaggio sui propri profili social, Carlos ufficializza la presenza allo Slam statunitense

20 Ago 2026 - 19:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Finalmente Alcaraz torna in campo! A ufficializzare la presenza agli Us Open è stato lo stesso campione spagnolo con un messaggio sui propri profili social: "Sto tornando ("Here we go, estoy de vuelta"). Una notizia attesa dopo lo stop per un problema al polso che lo scorso aprile che aveva costretto Carlos ad alzare bandiera bianca e saltare sia il Roland Garros che Wimbledon. Da vedere, adesso, se potrà rinnovarsi la sfida con Sinner, visto che la presenza del numero uno al mondo allo Slam statunitense non è ancora certa.

L'infortunio - Il tennista spagnolo si era fermato dopo il primo turno del torneo di Barcellona dell'aprile scorso a causa di una tenosinovite, una forte infiammazione della guaina sinoviale che riveste e protegge i tendini del polso. Un problema causato dal sovraccarico funzionale e dai continui movimenti di rotazione e flesso-estensione ad altissima velocità necessari per imprimere al pallone la sua caratteristica accelerazione e rotazione in top spin. Per guarire è stato necessario un trattamento conservativo lungo e rigoroso, con l'uso di un tutore rigido, riposo totale dal gesto atletico e fisioterapia mirata per diversi mesi.

Nelle ultime settimane si è allenato sui campi di Murcia, arrivando a simulare un set contro Rune nei giorni scorsi: le buone indicazioni arrivate hanno così convinto Alcaraz a presenziare all’ultimo Slam stagionale, al via il 30 agosto, dove difenderà il titolo conquistato l’anno scorso in finale contro Sinner. L'azzurro, alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio destro, non ha invece ancora sciolto la riserva.
 

tennis
alcaraz
us open
sinner

Tennis

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:15
Cobolli e Musetti Show

Cobolli e Musetti Show

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:25
MCH COBOLLI AGLI OTTAVI DI CINCINNATI PER SITO 18/8 MCH

Cobolli, che carattere! Si prende gli ottavi a Cincinnati

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

00:43
CLIP DARDERI AVANTI A MONTREAL PER SITO 5/8 SRV

Atp Montreal, solo Darderi al terzo turno: la vittoria contro Diallo

00:45
CLIP BERRETTINI ELIMINATO A MONTREAL PER SITO 4/8 SRV

Delusione Berrettini: eliminato al primo turno, a Montreal, da Navone

00:05
L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

00:30
ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

I più visti di Tennis

Nick Kyrgios

Kyrgios, proprio tu? Positivo alla cocaina e sospeso: "Mi sentivo impotente e solo"

COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

"Da squalifica per 2 anni", "L'Atp lo ha protetto": tutti gli attacchi di Kyrgios a Sinner sul doping

Sinner Us Open 2025

Sinner-US Open, sono i giorni della verità: Jannik a New York solo con l’ok dei medici

Sinner Us Open 2025

Sinner, ultimi controlli al J Medical: US Open ancora in bilico

Super Cobolli: rimonta Jodar e conquista i quarti di finale

Notizie del giorno
Vedi tutti
Hazard, che avventura allo store
21:45
Hazard, che avventura allo store
Hakimi e Dembele, che sorpresa!
21:43
Hakimi e Dembele, che sorpresa!
21:31
Il Napoli controlla Badiashile a 360°: seconda parte di visite, attesa oggi la firma
21:19
Conference League: tensione tra tifoserie opposte all'inizio del match a Bergamo
21:16
Atalanta: Scalvini costretto a uscire per infortunio