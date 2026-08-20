Tennis, Alcaraz annuncia il ritorno in campo: lo spagnolo agli Us Open

L'infortunio - Il tennista spagnolo si era fermato dopo il primo turno del torneo di Barcellona dell'aprile scorso a causa di una tenosinovite, una forte infiammazione della guaina sinoviale che riveste e protegge i tendini del polso. Un problema causato dal sovraccarico funzionale e dai continui movimenti di rotazione e flesso-estensione ad altissima velocità necessari per imprimere al pallone la sua caratteristica accelerazione e rotazione in top spin. Per guarire è stato necessario un trattamento conservativo lungo e rigoroso, con l'uso di un tutore rigido, riposo totale dal gesto atletico e fisioterapia mirata per diversi mesi.