Tennis, a Miami è ancora sfida Alcaraz-Sinner per un posto in finale

Dopo Indian Wells, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno nuovamente in semifinale in un Masters 1000, questa volta a Miami (incontro stanotte a partire dalla una). Il tennista spagnolo - numero uno del ranking Atp - ha battuto in due set, con il punteggio di 6-4, 6-2, in un'ora e 18 minuti, lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 Atp e 9 del seeding. Alcaraz è in vantaggio per 4-2 nel bilancio dei precedenti con l'azzurro (compresa la prima sfida, l'unica a livello Challenger, vinta ad Alicante nel 2019) e si è imposto negli ultimi due, nei quarti degli Us Open 2022 (annullando un match-point) e in semifinale ad Indian Wells due settimane fa. Avanti anche Medvedev, che batte il debuttante Eubanks e ora troverà il connazionale Khachanov in un derby russo nella seconda semifinale. Intanto la sconfitta di Fritz ha ufficializzato il ritorno nella top-10 di Sinner, che ha infatti superato l’americano: qualora dovesse vincere il torneo, Jannik si troverà al sesto posto nel ranking. Virtualmente in questo momento è nono, ma potrebbe essere scavalcato da Khachanov, se il russo si aggiudicherà il titolo a Miami.