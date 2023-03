Tennis, Atp Miami: Sinner travolge Ruusuvuori e vola in semifinale

TENNIS

L'altoatesino batte 6-3, 6-1 il finlandese nonostante l'interruzione per pioggia: ora Fritz o Alcaraz

© Getty Images Uno straordinario Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp di Miami. L'altoatesino si impone 6-3, 6-1 sul finlandese Ruusuvuori al termine di un match che, nonostante una lunga interruzione per pioggia, il 21enne di San Candido domina dall'inizio alla fine, concedendo soltanto una palla break e strappando per quattro volte il servizio all'avversario. L'ostacolo verso la finale sarà il vincitore del match tra Fritz e Alcaraz, rinviato per pioggia.

Jannik Sinner è un rullo compressore. Cinico, efficace, imperturbabile nonostante l'interruzione per pioggia. Il risultato è un travolgente 6-3, 6-1 ad Emil Ruusuvuori che vale la semifinale dell'Atp di Miami. L'altoatesino gioca una partita ai limiti della perfezione, in nessun modo scalfita data dalla pausa obbligata viste le condizioni del cemento americano. E già prima del break forzato, il 21enne di San Candido ha in mano il match, visto che poi si ripartirà dal 6-3, 2-0.

Nel primo set, Sinner allunga nel quinto game, dopo aver concesso (ma annullato) una palla break al finlandese, poi sale sul 4-2 e chiude sul 6-3 dopo un altro servizio strappato all'avversario. Poi il break in apertura e la pioggia, ma al rientro in campo è come se non fosse successo nulla. Anzi: l'italiano si prende un altro turno in battuta e chiude sul 6-1, lasciando solo le briciole a Ruusuvuori. Per Sinner è la seconda semifinale nel giro di due settimane, dopo Indian Wells. E, ironia della sorte, l'avversario potrebbe essere ancora Carlos Alcaraz, proprio colui che lo eliminò nel Bnp Paribas Open. Lo spagnolo e numero 1 al mondo affronterà nella notte il padrone di casa Taylor Fritz, in una sfida che è stata rinviata di ventiquattr'ore per il maltempo.

SINNER: "SE STO BENE, POSSO GIOCARE ALLA PARI CON TUTTI"

"Lo conosco molto bene e non è mai facile affrontarlo, credo che abbiamo giocato bene entrambi. Ma io ho giocato meglio i punti importanti. Ho servito, ma ho anche risposto molto bene. Lo stop per pioggia? Non è mai semplice fermarsi quando sei in vantaggio, alla ripresa le condizioni erano un po' cambiate, era molto più umido. Se sto bene so che posso giocarmela alla pari con chiunque: ad ogni modo sono davvero contento di essere di nuovo in semifinale qui".