Tennis, Sonego domina Michelsen e vince a Winston Salem

Il torinese travolge 6-0, 6-3 il padrone di casa: è il quarto titolo in carriera

Tennis, Sonego batte Michelsen e vince il Winston Salem



















Dopo quasi due anni, Lorenzo Sonego torna a vincere un torneo: lo fa nell'Atp 250 Winston Salem, negli Stati Uniti. Il torinese, nella finalissima, travolge 6-0, 6-3 il padrone di casa Alex Michelsen in un match senza storia e durato poco più di un'ora di gioco. Per il numero 58 della classifica Atp si tratta del quarto titolo in carriera: l'ultimo, nel settembre 2022, era stato il Moselle Open, ancora su cemento, di Metz.

Esattamente 23 mesi dopo l'ultimo titolo in carriera, Lorenzo Sonego cala il poker di tornei vinti, tutti 250: la lista si aggiorna dopo il trionfo a Winston Salem in una finale senza storia contro il padrone di casa, lo statunitense Alex Michelsen. Il torinese capisce di poter finalmente interrompere un digiuno che durava dal 25 settembre 2022 e travolge nettamente l'americano: finisce 6-0, 6-3. Il primo set è praticamente perfetto: il numero 58 della classifica Atp non concede neanche un game all'avversario e chiude in meno di mezz'ora il parziale d'apertura.

Pur sbloccandosi e conquistando i primi game, Michelsen non dà mai la sensazione di poter invertire la tendenza, anche perché Sonego non concede neanche una palla break. Anzi: dall'1-1 passa al 4-1 e di fatto ipoteca la vittoria. L'americano ha solo la forza di annullare tre match point evitando di cedere per la quinta volta il servizio, ma al momento di servire per il match Sonego lascia a 0 l'avversario e chiude i conti. Dal cemento di Metz (2022) a quello di Winston Salem: il torinese torna finalmente a sorridere.