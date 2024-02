Sonego dura poco a Rotterdam: vince subito Dimitrov. Attesa per Sinner

© Getty Images

È durata giusto due set l'avventura di Lorenzo Sonego agli Atp di Rotterdam. L'azzurro è stato battuto dal bulgaro testa di serie n. 6 Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 7-6 6-3 n un'ora e 33 minuti di gioco. Questa sera debutterà l'altro italiano rimasto in tabellone, ossia Jannik Sinner contro il padrone di casa Botic Van De Zandschulp. L'altoatesino, reduce dal trionfo degli Australia Open, ha battuto proprio l'olandese in Oceania nel primo match giocato a Melbourne lo scorso 14 gennaio.