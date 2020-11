Sinner vince ma non si scompone: "Contento, ma la strada è ancora lunga"

DOPO IL PRIMO TRIONFO

Dopo aver conquistato il suo primo torneo Atp a Sofia, Jannik Sinner si gode il momento, ma resta con i piedi per terra. "Grazie al mio team, mi supporta tutti i giorni dentro e fuori dal campo - ha dichiarato dopo la vittoria in finale con Pospisil- .Non smettete mai di farlo". "Sono molto contento di poter dividere con voi questa gioia dopo tutto il lavoro fatto insieme - ha aggiunto -. Ma la strada è ancora lunga". Super Sinner, primo trionfo Atp Getty Images

"Congratulazioni a Pospisil per come ha giocato questa settimana - ha proseguito l'azzurro rendendo omaggio all'avversario -. Spero che l'anno prossimo vada meglio per te e che tu riesca a fare meglio nel 2021". "E' stata una partita difficile, ma spero di tornare a giocare match duri e complicati con te come quelli di oggi", ha continuato.

"Grazie a tutti quelli che hanno consentito che questo torneo si potesse giocare in maniera regolare e al pubblico - ha concluso Sinner -. Spero di tornare a giocare qui anche l'anno prossimo".