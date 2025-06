Sinner celebra in campo con Rublev un anno da n°1: in palio i quarti del Roland Garros

Jannik Sinner entra ufficialmente nell'Olimpo dei più grandi. Stasera contro Andrej Rublev (orario di inizio non prima delle 20.15), il tennista azzurro celebrerà la sua 52ª settimana consecutiva in vetta alla classifica Atp, diventando il quinto giocatore, dei 29 che sono stati al numero 1 da quando esiste il ranking computerizzato (dal 1973), capace di mantenere la vetta per un anno intero durante la prima esperienza da numero 1. Contro il tennista russo, con cui è in vantaggio 6-3 nei precedenti, ci sono in palio di quarti di finale del Roland Garros. E proprio sui campi parigini risale l'ultimo confronto tra i due su terra battuta: nel 2022, sempre agli ottavi, il campione altoatesino fu costretto al ritiro all'inizio del terzo set per un problema al ginocchio sinistro (1-6, 6-4, 2-0 in favore del moscovita il punteggio).