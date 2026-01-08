Biathlon: azzurro Giacomel vince la sprint a Oberhof, dedica a Bakke

Un giorno dopo aver dichiarato che avrebbe dato "il massimo per renderlo orgoglioso; credo che fosse quello che voleva", l'azzurro Tommaso Giacomel ha salutato il suo amico Sivert Guttorm Bakken, trovato morto nelle settimane scorse nella sua camera d'albergo, con una vittoria nella 10 km sprint maschile di Oberhof. Giacomel, dopo aver sbagliato un tiro a terra, ha rimontato rapidamente in piedi, prendendo il comando e vincendo incontrastato in 25:01.7. Al traguardo la dedica col dito al cielo. Secondo il tedesco Philipp Nawrath, terzo il norvegese Johannes Dale-Skjevdal.