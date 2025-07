Da Parigi a Londra, come Sinner ha riscritto la storia in soli 35 giorni

La scottatura per la finale persa a Parigi è stata un'ottima palestra per l'azzurro: "La sconfitta è stata durissima, ma alla fine non importa come vinci o come perdi: nei tornei importanti soprattutto bisogna azzerare il passato e continuare a lavorare. È uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo", ha dichiarato subito dopo la finale vinta con in mano il trofeo più prestigioso del circuito. Parole alle quali fanno eco le dichiarazioni del suo coach Simone Vagnozzi, artefice insieme a Darren Cahill del processo di crescita di Sinner: "Dopo Parigi è stata molto dura. Abbiamo parlato molto, gli abbiamo detto che eravamo davvero orgogliosi di quello che aveva fatto al Roland Garros. E che eravamo fiduciosi che sarebbe stato in grado di giocare un buon torneo qui". Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi. Una cosa che possono fare solamente i numeri uno.