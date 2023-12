Sinner, un'ultima sciata e poi gli Australian Open: "Tempo di tornare in campo"

Un ultimo giorno di relax, poi la ripresa con la voglia di continuare a scrivere pagine di storia. Jannik Sinner ha trascorso il Natale nella sua Sesto (provincia di Bolzano) con tanto di sciata come testimoniato sui social. Ma l'altoatesino è stato chiaro su Instagram: "Mi è mancato questo, ma ora è tempo di tornare in campo". Il quarto del mondo, in grande spolvero, partirà per l'Oceania nei prossimi giorni: ad attenderlo ci sono gli Australian Open. Rispetto allo scorso anno il 22enne di San Candido non prenderà parte ad alcun torneo di preparazione: solo una esibizione nel Kooyong Classic, torneo che si svolge nei pressi di Melbourne dal 10 al 12 gennaio e che vede presenti altri grandi nomi come Holger Rune, Casper Ruud, Andy Murray e Stan Wawrinka.