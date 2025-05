Sinner: "Tutti sanno che sono milanista ma in Champions tiferò Inter"

Serata di relax per Gigio Donnarumma a pochi giorni dalla finale di Champions League contro l'Inter a Monaco di Baviera. Il portiere del Psg era in tribuna allo stadio Philippe Chatrier di Parigi per assistere all'esordio vincente al Roland Garros del suo amico Jannik Sinner contro il francese Arthur Rinderknech. ''Siamo buoni amici ormai da un bel po', quindi ci conosciamo bene, è stato per me un onore vederlo in tribuna - ha detto Sinner - Anche lui ha una partita bella importante tra un po' di giorni". E a proposito della finale: "Speriamo sia una bella partita, ho amici anche nell'Inter. Credo che non si offenda nessuno se dico che si tifa la squadra italiana anche se si sa che sono milanista".