"Una grande gioia qui, con tanti giovani abbiamo trovato anche la qualificazione in Champions". Così il tecnico del Chelsea Enzo Maresca a Sky dopo la conquista della Conference League. "Siamo sicuramente pronti per la Champions, c'è di mezzo uno stacco di dieci giorni prima di andare in America. Ho tutta la famiglia qui e sono davvero contento di aver sollevato un trofeo".