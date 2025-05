Roland Garros, anche Donnarumma in tribuna per Sinner

Anche Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante sono questa sera in tribuna allo stadio Philippe Chatrier per assistere al match di primo turno tra Jannik Sinner e il francese Arthur Rinderknech al centrale Philippe Chatrier del Roland Garros. Non lontano da Donnarumma, in tribuna autorità, anche Alex Vittur, manager e amico del n.1 del ranking, e tutta la sua squadra di preparatori atletici. Portiere titolare del Paris Saint-Germain (Psg), Donnarumma sarà impegnato il 31 maggio nella finale di Champions contro l'Inter a Monaco di Baviera.