Juventus-Liverpool 1985: quando il calcio perse la sua innocenza

L'atmosfera delle finali di Coppa dei Campioni è sempre stupenda, anche per chi la vive da casa. Fine maggio, primi caldi, quella luce del tramonto così particolare. Si mangia, si scherza, si ride. Ma come mai non inizia ancora? Le immagini mostrano tifosi della Juventus che entrano dentro il campo, lanciano sassi, si scontrano con dei poliziotti. Si parla di incidenti dentro lo stadio ma è tutto confuso. C'è un appello dei capitani delle squadre, alla fine si giocherà. Meno male, per noi conta quello. Per noi la partita è vera, si esulta, si impreca, ci si arrabbia, si discute. C'è però una vocina dentro che ogni tanto fa capolino dall'inconscio in cui è stata riposta perché non disturbasse l'evento: "Dicono che ci siano dei morti". Dei morti. Proprio qui, proprio al centro della nostra festa? Alla fine ci si abbraccia felici di aver finalmente vinto quella Coppa tanto sognata. La vocina però si trasforma in un brusio sempre più forte fino a diventare assordante il giorno dopo, sull'autobus che ci porta a scuola, mentre si leggono i titoli dei giornali. Trentanove morti, centinaia di feriti. Mentre noi gridavamo a Cabrini di crossare, a Paolo Rossi di tirare, a Boniek di correre e a Platini di non sbagliare quel calcio di rigore. Per gli psicanalisti il senso di colpa è un retaggio giudaico-cristiano. Per chi ha una coscienza è un modo per chiedere scusa. E a poco vale l'alibi di non aver capito, di essere solo un ragazzino, di non avere ancora ben chiare le priorità della vita. Già, la vita. Quella cosa così preziosa da preservare con la massima cura. Quella cosa volata via nel modo più tremendo e per il motivo più futile per 39 innocenti. Per questo quando si pronuncia la parola Heysel, inevitabilmente, da 40 anni, il cuore perde sempre un battito.