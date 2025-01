Sinner trionfa e in Germania c'è chi rosica come il quotidiano Bild: "Vittoria col retrogusto"

"Ma per Sinner - la convinzione espressa nel primo resoconto della finale - è una vittoria col retrogusto". Bild ricorda che il numero 1 del tennis mondiale celebra il suo terzo successo in un Major, ma come New York questo bis a Melbourne ha il retrogusto per il caso doping. "Sinner è risultato positivo due volte allo steroide anabolizzante Clostebol nel marzo 2024, ma non è stato ancora squalificato - aggiunge Bild -. L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha presentato ricorso alla Corte internazionale di arbitrato dello sport (Cas), davanti alla quale Sinner avrà udienza il 16 e 17 aprile. Rischia una squalifica fino a due anni". Insomma, c'è chi vince e c'è chi rosica.