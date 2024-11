ATP Finals: Sinner evita Alcaraz, ma deve far i conti con Medvedev

Grande soddisfazione per il numero della FITP Angelo Binaghi che ha voluto celebrare il successo delle ATP Finals a Torino in questi ultimi anni: "Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, per una manifestazione ancora più grande, che per la seconda volta di seguito batte il record storico di spettatori paganti per un evento sportivo indoor. La capienza è ampliata, 183mila posti, e ad oggi il riempimento è di circa il 99% (98,89%) con pubblico da 101 Paesi".