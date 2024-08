Sinner: "Olimpiadi? Non riuscivo ad alzarmi dal letto, sulle critiche..."

TENNIS

L'altoatesino in azione in Canada dopo la pausa: "Non guardo più i social e questa cosa mi fa stare bene"

© Getty Images Tornato con una vittoria in Canada su Coric dopo una lunga pausa causa tonsillite (l'ultima gara a Wimbledon contro Medvedev), Jannik Sinner ne ha approfittato per fare chiarezza dopo le polemiche scoppiate per la sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. "Soltanto io e il mio team sappiamo davvero come mi sono sentito - ha tuonato l'altoatesino qualificatosi al terzo turno al torneo di Montreal -. Da fuori è una cosa, da dentro è un'altra. Sinceramente dò poco peso, poca importanza a quello che pensa la gente".

Sinner, chiamato a difendere la posizione numero uno nel ranking Atp, ha confessato: "Avevo detto fin dall'inizio dell'anno che il mio obiettivo più grande erano le Olimpiadi, purtroppo però non ero neanche in grado di alzarmi dal letto - ha aggiunto -. Non sono sui social, mi fa stare bene, poi qualcosa la leggo ugualmente: capisco la reazione delle persone, però adesso sono a Montreal e quello che è successo è successo".