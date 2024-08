Tennis, Atp Montreal: Sinner agli ottavi in scioltezza

TENNIS

Jannik si conferma implacabile sul cemento, dimostrando una buona condizione dopo aver saltato l'Olimpiade: sconfitto Coric col punteggio di 6-2, 6-4

© Getty Images Inizia subito col piede giusto la stagione del cemento per Jannik Sinner, reduce dalla rinuncia alle Olimpiadi per una forte tonsillite. L'azzurro e numero uno del ranking mondiale, che dovrà difendere punti importanti nella seconda parte di stagione, riparte da Montreal e lo fa con una vittoria. Non c'è partita contro Borna Coric, che viene sconfitto agevolmente col punteggio di 6-2, 6-4. Lo sfidante di Jannik sarà uno tra Sonego e Tabilo.

Un primo set in carrozza e un secondo set decisamente più combattuto. Riparte da qui il percorso nel circuito Atp di Jannik Sinner, che tornava sui campi di gara dopo aver saltato le Olimpiadi per una forte tonsillite. L'azzurro e numero uno al mondo, detentore del trofeo a Montreal, ha infatti sconfitto agevolmente Borna Coric col punteggio di 6-2, 6-4. Jannik è stato bravo a indirizzare subito la sfida con la varietà dei suoi colpi, che ha immediatamente mandato in tilt il croato. Coric non ha saputo reagire al gioco dell'azzurro, risultando incapace di opporsi al suo dritto e commettendo svariati errori. Così è nato un primo set "espresso", vinto 6-2. Nel secondo parziale lo sfidante di Sinner ha provato a cambiare modo di giocare, dimostrandosi più efficace e tenendo quantomeno aperto la sfida. Al momento giusto, però, ecco l'accelerazione del numero uno al mondo (6-4) e la chiusura dei giochi dopo 1h36'. Sinner prosegue il suo cammino, che lo vedrà sfidare uno tra Lorenzo Sonego e Alejandro Tabilo, e il suo score quasi perfetto sul cemento. Nel 2024 ha perso solo un match su questa superficie, la semifinale del torneo di Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Un feeling completo che Jannik spera possa proseguire fino al termine dell'anno, visto che dovrà difendere molti punti ottenuti nella seconda metà della stagione 2023.

SINNER: "ATTEGGIAMENTO GIUSTO, GIORNATA POSITIVA"

"I due match in doppio mi hanno aiutato nel rientro - ha detto a caldo Sinner -. Oggi ho avuto l`impressione di colpire bene la palla, che viaggia e vola parecchio, non sono condizioni facili. È una giornata sicuramente positiva per me. Non è mai facile però sono piuttosto soddisfatto della mia performance, è stata una sfida dura. Nel secondo set abbiamo lottato di più, ho dovuto salvare una palla break che avrebbe potuto cambiare la partita. Oggi però avevo il giusto atteggiamento mentale. Sto cercando di essere più pulito e semplice sul campo e di giocare in maniera aggressiva. Adesso vediamo cosa succederà, ogni partita ha la sua storia quindi devo stare attento".