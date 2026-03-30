Atp Miami, Sinner batte Lehecka e conquista il Sunshine double

Dopo Indian Wells Jannik Sinner conquista anche il torneo di Miami e diventa il primo a riuscire nell'impresa di vincere il Sunshine double dopo Roger Federer, che lo aveva fatto nel 2017. In una finale iniziata in grande ritardo e interrotta per oltre un'ora dopo il primo set, l'azzurro si impone per 2 set a zero (6-4 6-4) contro il ceco Lehecka, porta a 34 l'incredibile striscia di set vinti consecutivamente e stabilisce un record storico: nessuno infatti prima d'ora era mai riuscito a vincere il Sunshine double senza perdere nemmeno un set.