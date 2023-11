ATP Finals, Sinner è in finale: battuto Medvedev in tre set

ATP FINALS

L'altoatesino ha battuto il numero 3 al mondo in tre set guadagnando l'accesso alla finalissima di Torino

Sinner non sbaglia un colpo: è in finale













































































1 di 40 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner è il primo finalista delle ATP Finals 2023 in corso a Torino. Il tennista altoatesino, numero quattro nel ranking mondiale, ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev (#3) con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Dopo aver sfruttato il break nel primo set rimontando da 0-40 sul 2-1 fino a portarsi sul 3-1 difendendo il vantaggio, Sinner ha perso il secondo set al tiebreak contro il russo. Nel terzo e decisivo set però non c'è stata storia e l'italiano si è imposto con un netto 6-1 nell'entusiasmo generale del Pala Alpitour di Torino.

LA PARTITA

Il sogno di Jannik Sinner - e di conseguenza di tutto gli appassionati italiani di tennis - continua. Il numero uno tra i tennisti italiani si giocherà la conquista delle ATP Finals 2023 davanti al proprio pubblico dopo aver battuto in semifinale Daniil Medvedev, al terzo ko consecutivo nel giro di poche settimane contro l'altoatesino. All'appuntamento con la storia Sinner non ha tremato, anzi, ha alzato il livello del suo tennis e della propria personalità reagendo anche a un secondo set in cui la percentuale della prima di servizio è calata drasticamente rimettendo in gioco l'avversario.

Nessuno sbadiglio anche questa volta per Medvedev - a differenza di due anni prima sullo stesso campo -, ma una partita in costante rincorsa chiusa senza break portati a casa e con una sola vera occasione per farlo. Dopo aver regalato di fatto il vantaggio a Sinner nel primo set facendosi rimontare fino a subire il break da 40-0, Medvedev e Sinner hanno giocato una partita di assoluto livello su più fronti. Ha vinto la varietà dell'italiano alla fine dei conti e la capacità, sfruttando anche il nervosismo del russo nel terzo set, di distaccarsi da tutto lasciandosi trascinare.

Nel secondo set, infatti, pur sbagliando molto alla prima di servizio e concedendo il fianco alla potenza dei colpi del russo numero 3 al mondo, Sinner è rimasto in partita fino a giocarsi il tiebreak (perdendolo). Proprio come contro Djokovic e Rune però è stato il terzo set quello giocato magistralmente dal numero uno tra gli italiani, ritornando a mettere in campo prime di servizio veloci e potenti e soprattutto rispondendo colpo su colpo all'avversario sfoderando tutto il repertorio della casa senza mai esitare.

LA CRONACA DEL MATCH

SET 45' 62' 33' (#4) SINNER 2 6 6 6 (#3) MEDVEDEV 1 3 7 1

TERZO SET

6-1 - Jannik Sinner è in finale alle ATP Finals 2023! Medvedev battuto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1.

5-1 - Momento chiave, altro break di Jannik! Sinner ha alzato il livello di attenzione portando la sfida due volte sulla parità aprendosi il campo con pazienza e sfruttando l'imprecisione del russo sulla prima di servizio e sprecando anche due palle break prima del 5-1 in un game durato più di otto minuti!

4-1 - La tensione in campo si è alzata e la sfida si è spostata nuovamente oltre la linea di fondo campo, terreno perfetto per Medvedev. Sinner però non ha tremato rispondendo colpo su colpo e costringendo all'errore l'avversario, chiudendo con un rovescio a due mani incrociato.

3-1 - Medvedev ha mantenuto il servizio con facilità facendo il suo e sfogando la rabbia con colpi potenti.

3-0 - Nervosissimo Medvedev che dopo aver perso il punto del 15-15 ha lanciato la racchetta contro i tabelloni pubblicitari, prendendosela poi con qualche spettatore a livello verbale. Sinner non si è scomposto e ne ha approfittato continuando a giocare con precisione i propri colpi, soprattutto con una buona prima.

2-0 - Tre palle break per Sinner che ha risposto con cattiveria a ogni seconda di servizio dell'avversario. Con un doppio fallo Medvedev ha regalato il 2-0 all'italiano.

1-0 - Sinner ha servito per primo nel terzo set e ha mantenuto il servizio chiudendo con uno spettacolare "serve and volley". Nelle uniche due occasioni in cui non ha messo in campo la prima di servizio ha ceduto il punto a Medvedev.

Il primo finalista delle ATP Finals 2023 si deciderà al terzo set. Sinner deve ritrovare le percentuali della prima di servizio che, abbassatesi notevolmente nella seconda parte del secondo set, hanno permesso a Medvedev di pareggiare i conti. Il russo ha chiesto l'intervento del fisioterapista lasciando momentaneamente il campo. Sinner palleggia e gioca da solo in mezzo al campo in attesa dell'avversario.

SECONDO SET

6-7 - Medvedev inizia il tiebreak con un ace contestato (invano) da Sinner. Lo stesso Jannik poi ha concesso un minibreak all'avversario, bravo a giocare una palla corta in contropiede e allungare sul 3-1, prima di sbagliare a rete e restituire il minibreak all'italiano. Un passante in rete di Sinner ha spianato la strada al numero tre del mondo che ha pareggiato il conto dei set sfruttando la prima di servizio impeccabile (4-7).

6-6 - Sinner serve per portare il secondo set al tiebreak. Momento delicato della sfida che il miglior giocatore italiano ha affrontato abbassando la percentuale alla prima di servizio e scoprendo il fianco ai colpi potenti di Medvedev. Senza tremare però ha mantenuto la lucidità portandosi sul 6-6 anche approfittando di un brutto errore a campo aperto del russo.

5-6 - Almeno il tiebreak assicurato per Medvedev che mantiene il servizio pur dopo essere stato sorpreso a rete da Sinner nei primi scambi. Il russo non trema e grazie alla prima di servizio a percentuali ottimali si porta sul 6-5 vanificando un lungolinea vincente dell'italiano.

5-5 - Tre errori gratuiti di Medvedev hanno agevolato il game per Sinner che con un ace a 179 km/h si è portato sul 5-5.

4-5 - Scambio duro in cui Medvedev ha provato ad alzare la potenza dei suoi colpi. Sinner è stato bravo a respingere i primi due punti, subendo poi la rimonta del russo che si è portato sul 5-4.

4-4 - Palle nuove al servizio per Sinner che nei primi tre scambi commette due errori evitabili sbagliando la misura del colpo. Momento delicato che porta al 30 pari dopo uno scambio lunghissimo e deciso dai centimetri, quelli che hanno mantenuto in campo il rovescio di Sinner e non la risposta del russo. Ai vantaggi per due volte nel momento cruciale del set Sinner annulla la prima palla break di Medvedev aggredendo la rete e poi portandosi in vantaggio con una smorzata e chiudendo sul 4-4.

3-4 - Il livello in battuta di Medvedev si è alzato notevolmente e il gioco è ancora più veloce. Sinner non trova le contromisure nonostante le indicazioni dal suo angolo e la partita passa sul 4-3 per il numero 3 del mondo.

3-3 - Più combattuti gli scambi quando tocca a Sinner il servizio. L'italiano però è bravo a trovare dei colpi vincenti sfruttando la poca propensione di Medvedev a mettere i piedi in campo anche sulla seconda palla. Stecca il russo sulla palla più importante e il set passa sul 3-3.

2-3 - La sfida sembra essersi spostata sulla prima di servizio. Medvedev serve bene riuscendo a limitare le risposte in campo di Sinner mantenendo ancora una volta il servizio con facilità prima del cambio campo.

2-2 - Nonostante il secondo doppio fallo del match, Sinner riesce a mettere all'angolo Medvedev con la prima di servizio. Il game si decide però solo dopo la parità con Sinner che non trema e ristabilisce la parità con un altro ace.

1-2 - Sembra un altro Medvedev quello del secondo set. Il russo prova a variare i colpi aumentando la potenza del servizio e comandando gli scambi a proprio piacimento. Con un ace si porta sul 2-1 lasciando Sinner a zero.

1-1 - Concentrato e reattivo, Sinner non si scompone e con il proprio servizio ristabilisce la parità con un'ottima precisione nella prima. Un solo punto lasciato a Medvedev e 1-1.

0-1 - Medvedev inizia il set al servizio mantenendolo con una buona prima di servizio. Un paio di errori del numero 3 del ranking rimettono in corsa Sinner, ma con un ace il russo conquista il primo gioco e si porta sull'1-0.

PRIMO SET

6-3 - Sinner serve per il set, lamentandosi nuovamente di un problema con le luci. Uno dei migliori scambi del match porta al 15-15 con giocate veloci e potenti da parte di entrambi. Jannik torna avanti con uno schiaffo al volo dopo la prima di servizio tornando a sfoggiare il pugnetto di esultanza. Con il primo set point chiude il game 6-3.

5-3 - Palline nuove al servizio per Medvedev e scambi ancora più veloci tra i due in campo con il russo che mantiene il servizio agevolmente.

5-2 - Sinner alza il livello delle prime di servizio costringendo l'avversario a rispondere da distanza siderale fino al 40-0. Medvedev si impone sulle seconde vincendo gli scambi lunghi, ma con un pallonetto delizioso l'altoatesino si porta sul 5-2.

4-2 - Primo ace del match per Medvedev che mantiene il servizio portandosi sul 2-4 comandando il game con tranquillità.

4-1 - Sinner infastidito da una luce blu sul tetto del palazzetto chiede lo spegnimento del faro dopo aver perso i primi due scambi per un doppio fallo al servizio e per una steccata. Jannik reagisce fino alla parità portandosi poi sul 4-1.

3-1 - Medvedev comanda il gioco variando i colpi e costringendo Sinner all'errore da fondo campo forzando la giocata. Dal 40-0 al 40 pari per decidere il game con il russo che ha concesso una palla break all'avversario subito sfruttata da Sinner che si porta sul 3-1.

2-1 - Aggressivo e preciso in battuta Sinner nei primi scambi, con tanto di volée fino al 40-0. Medvedev riesce a reagire con quattro punti di fila fino al break point. Dopo due situazioni di parità Sinner tiene il servizio.

1-1 - Cambio di campo con Sinner che prova subito ad attaccare la rete, venendo però infilato dal passante di Medvedev. Lo scambio torna subito sul fondo campo e il russo mantiene il servizio approfittando di due errori dell'altoatesino.

1-0 - Dopo un'ottima prima di servizio per iniziare il match, Sinner ha accusato la tensione perdendo gli scambi lunghi contro l'avversario. La reazione è immediata con il primo ace della partita e primo game portato a casa con sicurezza.

0-0 - Tutto pronto sul velocissimo campo del Pala Alpitour di Torino con i primi scambi di riscaldamento. Sorteggio vinto da Medvedev che sceglie di ricevere per primo.

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfidano nella semifinale delle ATP Finals 2023 al Pala Alpitour di Torino. Il tennista italiano gioca in casa, ma sa di essere a un solo passo dall'appuntamento con una storica finale. In questo 2023 i due tennisti si sono sfidati già quattro volte dividendosi i successi.

GUARDA ANCHE