Mondiali, Argentina al debutto. Scaloni rassicura: "Messi sta bene"

"Affrontiamo il torneo con molto rispetto e molta illusione", ha aggiunto il ct argentino, sottolineando che "il gruppo è tranquillo". "Sappiamo che la prima partita è importante ma sappiamo bene anche che non si risolve tutto nei primi 90 minuti", ha dichiarato ricordando la clamorosa sconfitta nella prima partita in Qatar contro l'Arabia Saudita. "La tensione è la stessa ma credo che siamo arrivati dove siamo arrivati anche perché siamo riusciti a togliere pressione ai giocatori. Sappiamo che si tratta di sport, e l'importante è sapere che avremo dato tutto. Non diamo nulla per scontato cercheremo di rendere le cose difficili al rivale", ha concluso Scaloni.