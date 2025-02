Sinner sbarca su Youtube, Kyrgios lo attacca subito: "Racconti cos'è successo..."

Quello su "X" non è il primo commento di Kyrgios rivolto a Sinner negli ultimi giorni, sempre con tono a metà tra il sarcastico e il polemico. In un recente video l'australiano aveva etichettato con una parola diversi tennisti, omaggiando Djokovic (G.O.A.T), Nadal e Serena Williams, non perdendo invece l'occasione per stuzzicare l'attuale numero uno del mondo "Cluster Bowl".